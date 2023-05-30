"Алании" не выдали лицензию на участие в РПЛ

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В соответствии с решением Апелляционного комитета Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов, которое состоялось 29 мая, было определено, что астраханская команда "Волгарь" (РФС I) и тульская команда "Арсенал" (РФС II) получат лицензии на сезон 2023/2024. Решение лицензионной комиссии РФС об отказе в выдаче лицензии владикавказской команде "Алания" (РФС I) остается в силе. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Фото: Соц.сети РФС

Для участия в Российской Премьер-лиге команда должна получить лицензию РФС I, а владикавказская команда — лицензию РФС II. Следовательно, "Алания", занимающая в настоящее время третье место в турнирной таблице Первой лиги после 33 сыгранных туров, не сможет принять участие в матчах плей-офф за возможность играть в РПЛ.

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Обзор матча: Алания — Балтика 3:1. МЕЛБЕТ-Первая лига 2022/23. 33-й тур