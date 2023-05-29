В Финляндии возбуждено уголовное дело против сборной Латвии по хоккею по итогам чемпионата мира из-за логотипа спонсора на игровых майках.
Сообщается, что на игровых майках сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года был изображен логотип эстонской букмекерской конторы.
Согласно финским законам о лотереях, только компании Veikkaus разрешено рекламировать игорную деятельность на материковой части Финляндии. Реклама зарубежных азартных игр запрещена. В понедельник Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело по поводу латвийских джерси.
Следует отметить, что сборная Латвии завоевала бронзовые медали на Чемпионате мира 2023 года.
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