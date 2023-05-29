Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против хоккейной сборной Латвии

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В Финляндии возбуждено уголовное дело против сборной Латвии по хоккею по итогам чемпионата мира из-за логотипа спонсора на игровых майках.

Фото: www.pensburgh. com/2013/11/24/5099930/olympic-preview-latvia

Сообщается, что на игровых майках сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года был изображен логотип эстонской букмекерской конторы.

Согласно финским законам о лотереях, только компании Veikkaus разрешено рекламировать игорную деятельность на материковой части Финляндии. Реклама зарубежных азартных игр запрещена. В понедельник Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело по поводу латвийских джерси.

Следует отметить, что сборная Латвии завоевала бронзовые медали на Чемпионате мира 2023 года.

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Highlights | USA vs. Latvia | 2023 #IIHFWorlds