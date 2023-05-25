Евгений Хацей, чемпион России 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе команды "Авангард", ушел из жизни в возрасте 47 лет, сообщает пресс-служба омского клуба.
С 2018 года Евгений работал в команде "Авангард". Уроженец Челябинска, он занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. В мае 2022 года он был назначен директором хоккейной академии "Ястребы".
На протяжении своей карьеры Хацей выступал за несколько клубов, включая "Мечел", "Торпедо" (Ярославль), "Металлург" (Магнитогорск), "Амур", "Сибирь", "Витязь" и "Газовик". Также он занимал пост генерального менеджера "Югры".
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