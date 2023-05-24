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Шведский теннисист был дисквалифицирован за разбитую ракетку

1:07
Спорт

Микаэль Имер, 53-й в мире теннисист из Швеции, был дисквалифицирован во время матча второго круга на турнире ATP-250 на глиняном корте в Лионе, Франция.

Шведский теннисист был дисквалифицирован за разбитую ракетку
Фото: pixabay.com

Имер получил дисквалификацию за то, что полностью разбил свою ракетку о стойку судьи. От ракетки осталась только ручка, а в стойке образовалась дыра. Этот инцидент произошел при счете 6:5 в первом сете, когда Имер проиграл свою подачу. До этого Микаэль был недоволен тем, что судья отказался спуститься и проверить то, что, по его мнению, было ударом соперника в аут. Он долго спорил с арбитром, но ничего не добился.

Во втором круге турнира в Лионе Имер встретился с представителем Франции Артуром Фийоном, который в настоящее время занимает 112-е место в мире. В следующем раунде Фийон сыграет с победителем матча между Феликсом Оже-Алиассимом из Канады (1 место) и Пабло Лламасом Руисом из Испании (отборочный турнир).

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МЫ В ФИНАЛЕ! РОССИЯ - ШВЕЦИЯ! ГРАНДИОЗНО (улучшенное качество)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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