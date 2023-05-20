Российский теннисист, занимающий третье место в мире, Даниил Медведев одержал победу в полуфинальном матче турнира "Мастерс", проходящего в Риме (Италия). Он обыграл в прямом сете греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который в настоящее время занимает пятое место в мире. Окончательный счет матча составил 7-5, 7-5.
Матч был прерван во время финала первого сета более чем на четыре часа из-за дождя, в результате чего его общая продолжительность составила 6 часов 5 минут.
На протяжении всего матча Даниил Медведев сделал два эйса, две двойные ошибки и реализовал все четыре брейк-пойнта (100-процентный процент успеха). С другой стороны, Стефанос Циципас подал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта (100-процентный процент успеха).
В финале турнира Masters Даниил Медведев встретится с датским теннисистом Хольгером Руне, который в настоящее время занимает седьмое место в мире.
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