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Вероника Кудерметова проиграла 47-й ракетке мира из Украины в полуфинале WTA-1000

1:07
Спорт

Вероника Кудерметова, 12-я теннисистка в мире, потерпела поражение в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме. Она уступила в трех сетах Ангелине Калининой, 47-й ракетке мира из Украины. Матч завершился со счётом 5-7, 7-5, 2-6.

Вероника Кудерметова проиграла 47-й ракетке мира из Украины в полуфинале WTA-1000
Фото: Инстаграм Вероники Кудерметовой.

В обоих первых двух сетах Калинина подавала на сет при счете 5:4 в свою пользу. Однако Кудерметовой удалось сделать обратный брейк в обоих случаях. Во втором сете Вероника выиграла четыре гейма подряд при счете 3:5. В третьем сете Калинина быстро взяла два гейма на подаче Кудерметовой и сохранила свое преимущество.

В финале турнира в Риме Калинина встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной, 6-й ракеткой мира из Казахстана, и Еленой Остапенко, 20-й ракеткой мира из Латвии. Их матч также запланирован на сегодня, 19 мая, и начнется около 20:00 по московскому времени.

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Veronika Kudermetova vs. Anhelina Kalinina | 2023 Rome Semifinal | WTA Match Highlights
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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