Вероника Кудерметова, 12-я теннисистка в мире, потерпела поражение в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме. Она уступила в трех сетах Ангелине Калининой, 47-й ракетке мира из Украины. Матч завершился со счётом 5-7, 7-5, 2-6.
В обоих первых двух сетах Калинина подавала на сет при счете 5:4 в свою пользу. Однако Кудерметовой удалось сделать обратный брейк в обоих случаях. Во втором сете Вероника выиграла четыре гейма подряд при счете 3:5. В третьем сете Калинина быстро взяла два гейма на подаче Кудерметовой и сохранила свое преимущество.
В финале турнира в Риме Калинина встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной, 6-й ракеткой мира из Казахстана, и Еленой Остапенко, 20-й ракеткой мира из Латвии. Их матч также запланирован на сегодня, 19 мая, и начнется около 20:00 по московскому времени.
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