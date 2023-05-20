Калининградская "Балтика" официально прошла в Российскую Премьер-лигу

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Калининградская футбольная команда "Балтика" заняла место в двойке сильнейших в Первой лиге и получила право на выход в Российскую Премьер-лигу.

Фото: shop.fc-baltika. ru/news/?PAGEN_1=70

Это достижение стало возможным после ничьей между тольяттинским "Акроном" и владикавказской "Аланией" (0:0) в 32-м туре Первой лиги. "Алания", занимающая сейчас третье место в турнирной таблице Первой лиги, отстает от "Балтики" на восемь очков и не сможет их превзойти.

"Балтика" занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона. Под руководством тренера Сергея Игнашевича команда набрала 64 очка в 31 матче. На втором месте — казанский "Рубин" с 62 очками из 31 игры. За ними следуют "Алания" (56 очков после 32 матчей) и "Енисей" (49 очков из 31 игры).

В последний раз калининградский клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.

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#БИТВАЛИДЕРОВ: БАЛТИКА VS РУБИН