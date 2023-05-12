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Александр Мостовой подал документы в РФС для получения тренерской лицензии

0:40
Спорт

РФС сделал заявление относительно бывшего футболиста Александра Мостового, который подал документы в академию РФС для обучения на тренера. Как сообщает пресс-служба РФС в своем Telegram-канале, его заявление было принято, и он будет проходить обучение по специальной программе "А-УЕФА+В-УЕФА" вместе с другими бывшими профессиональными игроками.

Александр Мостовой подал документы в РФС для получения тренерской лицензии
Фото: Инстаграм Александра Мостового.

У Мостового впечатляющая игровая карьера: он выступал за "Красную Пресню", московский "Спартак", французские клубы "Кан" и "Страсбур", испанские команды "Сельта" и "Алавес", а также представлял сборные России и СССР.

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Александр Мостовой. Интервью с российским футболистом
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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