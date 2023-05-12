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Депутаты Госдумы считают, что футболисты "Зенита" заслужили праздник в Санкт-Петербурге

1:43
Спорт

Депутаты Госдумы РФ в разговоре с Pravda.Ru прокомментировали намерение петербургского футбольного клуба "Зенит" провести в честь своей победы в чемпионате России масштабный фестиваль с развлечениями, музыкой, конкурсами и подарками.

Депутаты Госдумы считают, что футболисты "Зенита" заслужили праздник в Санкт-Петербурге
Фото: metaratings. ru/news/zenit-zarabotal-949-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-iz-nikh-815-mln-za-chempionstvo-249253/

Депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб считает, что проведение такого спортивного праздника оправдано, если так считают сами петербуржцы.

"Даже во время Великой Отечественной войны советский народ праздновал Новый год, проводил детское оздоровление и отдых, проводились творческие вечера, проводились, кстати, и, в том числе, футбольные матчи, проводились спортивные соревнования. Поэтому сказать, что это просто непатриотично, я не могу", — сказала Бессараб.

Со своей коллегой согласен и председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, который считает, что чествование футболистов допустимо, если это будет "в меру".

"Спортсмены же заслужили — это другой вопрос. Любой праздник должен иметь границы. Действительно время непростое. И все должно быть по совести. Однозначно чествование спортсменов должно быть", — отметил Свищев.

При этом депутат напомнил, что уровень мероприятия и его масштаб, и наполнение должно уже быть четко регламентировано, в том числе руководством и владельцами клуба, а также властями города.

Ранее стало известно, что в Петербурге по пяти адресам пройдёт фестиваль в честь пятой подряд победы "Зенита" в чемпионате России.

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ЗЕНИТ приглашает на парад чемпионов и городской фестиваль
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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