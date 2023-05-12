"Зенит" выйдет на матч с "Краснодаром" в золотой форме

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Футбольный клуб "Зенит" объявил, что на предстоящий матч с ФК "Краснодар" в 27-м туре Российской Премьер-лиги он выйдет в золотой форме. После игры состоится церемония награждения, на которой команда получит золотые медали и Кубок за досрочную победу в чемпионате России.

Фото: metaratings. ru/news/zenit-zarabotal-949-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-iz-nikh-815-mln-za-chempionstvo-249253/

Кроме того, болельщиков на "Газпром Арене" ожидает шоу "Путь к этой звезде" и различные сюрпризы.

В предыдущем туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли "Спартак" со счетом 3:2, досрочно оформив чемпионство страны.

Матч "Зенит" — "Краснодар" состоится в субботу, 13 мая, начало в 16:30 по московскому времени.

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