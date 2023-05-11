Официальный сайт "Барселоны" подтвердил, что Серхио Бускетс, полузащитник с 18-летней карьерой в каталонском клубе, покинет команду после завершения текущего сезона. В прессе ходят слухи о его возможных дальнейших действиях, некоторые источники предполагают, что он может пойти по стопам Лионеля Месси и перейти в клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Однако у него есть и другие варианты, включая потенциальные возможности в американской лиге MLS.
Будучи воспитанником уважаемой молодежной академии "Барселоны", Бускетс является основным игроком старшей команды с 2008 года. За свою впечатляющую карьеру он трижды приводил "Барселону" к победе в Лиге чемпионов. Поскольку "Барселона" в настоящее время занимает прочное место в Ла Лиге и готова в ближайшие недели завоевать чемпионский титул, Серхио вполне может покинуть клуб на мажорной ноте.
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