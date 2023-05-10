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"Спартак" обратился в ЭСК РФС после матча с "Зенитом"

Спорт

Московский футбольный клуб "Спартак" принял меры, обратившись в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза в связи с двумя инцидентами, произошедшими во время матча с "Зенитом" в 26-м туре Российской Премьер-лиги. Несмотря на победу "Зенита" со счетом 3:2, у представителей "Спартака" возникли вопросы по поводу двух спорных моментов.

"Спартак" обратился в ЭСК РФС после матча с "Зенитом"
Фото: Соц.сети РФС

В частности, "Спартак" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой внимательно изучить инциденты, произошедшие на 38-й и 39-й минутах матча. Речь идет о неназначенном пенальти в ворота "Зенита" и фоле, совершенном при попытке взятия ворот со стороны "Спартака". По словам неназванного источника в отделе коммуникаций Российского футбольного союза, эта новость была подтверждена спортивному агентству "РИА Новости Спорт".

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ЗЕНИТ — СПАРТАК: полный обзор чемпионского матча
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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