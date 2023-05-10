В недавнем репортаже "РБ Спорт" рассказывается о солидных премиях, которые получили футболисты стартового состава "Зенита" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" (3:2).
Каждый игрок получил за победу внушительную сумму в 5 миллионов рублей. Однако не были забыты и те, кто начинал матч на скамейке запасных, получив по 2 миллиона рублей.
Эта триумфальная победа также обеспечила "Зениту" пятое чемпионство подряд, вновь закрепив за ним звание золотого медалиста РПЛ.
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