Игроки стартового состава "Зенита" получили по 5 млн рублей за матч со "Спартаком"

0:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

В недавнем репортаже "РБ Спорт" рассказывается о солидных премиях, которые получили футболисты стартового состава "Зенита" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" (3:2).

Фото: metaratings. ru/news/zenit-zarabotal-949-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-iz-nikh-815-mln-za-chempionstvo-249253/

Каждый игрок получил за победу внушительную сумму в 5 миллионов рублей. Однако не были забыты и те, кто начинал матч на скамейке запасных, получив по 2 миллиона рублей.

Эта триумфальная победа также обеспечила "Зениту" пятое чемпионство подряд, вновь закрепив за ним звание золотого медалиста РПЛ.

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«Зенит» – «Спартак». Обзор матча | РПЛ 2022/23