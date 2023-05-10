Эдуардо Камавинга установил новый рекорд в Лиге Чемпионов

Эдуардо Камавинга, полузащитник мадридского "Реала", установил новый рекорд самого молодого игрока, ассистировавшего в полуфинале Лиги чемпионов. 20-летний игрок оказал помощь Винисиусу Жуниору во время первого тайма матча с "Манчестер Сити".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Это достижение превзошло рекорд, ранее принадлежавший защитнику "Ливерпуля" Тренту Александеру-Арнольду. Стоит отметить, что эта статистика была зафиксирована только с сезона 2003/2004.

Несмотря на то, что Камавинга не забил ни одного гола в десяти матчах, которые он провел за "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов в этом сезоне, его вклад нельзя недооценивать. В 32 матчах Ла Лиги он сделал одну голевую передачу, продемонстрировав свою универсальность и влияние на поле.

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