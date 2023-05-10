По состоянию на 9 мая в Ташкенте (Узбекистан) полным ходом идет чемпионат мира по боксу среди мужчин, участники которого со всего мира борются за победу в различных весовых категориях. В одном из самых ярких поединков российский боксер Тархан Идигов одержал победу над своим соперником из Азербайджана Наби Искандаровым в категории до 67 килограммов.
Победа Идигова далась ему с большим трудом, а решение судей в итоге обеспечило ему место в четвертьфинале соревнований.
Чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая, в нем принимают участие различные национальные команды, а призовой фонд составляет 5,2 миллиона долларов/400 млн рублей. Несмотря на бойкот турнира некоторыми странами, российские боксеры с гордостью представляют свою страну и стремятся к славе на мировой арене.
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