Футбольный клуб "Локомотив" сделал заявление по поводу защитника команды — Станислава Магкеева. Игрок получил серьезную травму во время матча 25-го тура Российской Премьер-лиги. После тщательного обследования было установлено, что характер травмы — разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
В настоящее время медицинские специалисты клуба решают вопрос о необходимости хирургического вмешательства и последующей реабилитации 24-летнего футболиста. Этот неприятный инцидент произошел во время матча 26-го тура РПЛ между "Сочи" и "Локомотивом" 8 мая.
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