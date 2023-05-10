Станислав Магкеев получил разрыв крестообразной связки во время матча "Локомотив" — "Сочи"

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Футбольный клуб "Локомотив" сделал заявление по поводу защитника команды — Станислава Магкеева. Игрок получил серьезную травму во время матча 25-го тура Российской Премьер-лиги. После тщательного обследования было установлено, что характер травмы — разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Фото: premierliga. ru/media/photo/photo_20783.html

В настоящее время медицинские специалисты клуба решают вопрос о необходимости хирургического вмешательства и последующей реабилитации 24-летнего футболиста. Этот неприятный инцидент произошел во время матча 26-го тура РПЛ между "Сочи" и "Локомотивом" 8 мая.

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Локомотив — Сочи. Обзор матча / 26 тур РПЛ / 08. 05. 2023