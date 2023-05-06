Этап Кубка мира по фехтованию в Германии был отменён из-за допуска россиян

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Отмена этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Германии вызвала большой переполох. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, это было сделано в знак протеста против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Планировалось, что соревнования пройдут в Бонне с 10 по 12 ноября.

Фото: фонд Росконгресс

Интересно, что Международная федерация фехтования (FIE) уже приняла решение о допуске спортсменов из Беларуси и России к участию в турнирах под своей эгидой. Этот шаг соответствовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Однако это решение вызвало неоднозначную реакцию, поскольку некоторые выразили обеспокоенность по поводу целостности этого вида спорта.

Аналогичным образом, Шведская федерация фехтования уже запретила своим спортсменам участвовать в турнирах, где были представлены россияне и белорусы. Пока неясно, как будет решен этот вопрос, поскольку с обеих сторон существуют сильные мнения. Тем не менее, очевидно, что это решение вызвало значительное количество споров и обсуждений.

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