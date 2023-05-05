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Лука Дончич пообещал оплатить похороны погибших в результате стрельбы в сербской школе

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Спорт

Согласно сообщению ESPN, Лука Дончич, звездный разыгрывающий и лидер команды "Даллас Маверикс", пообещал покрыть расходы на похороны и оказать психологическую поддержку тем, кто пострадал в результате трагической стрельбы, произошедшей 3 мая в начальной школе имени Владислава Рибникара в Белграде.

Лука Дончич пообещал оплатить похороны погибших в результате стрельбы в сербской школе
Фото: sportsnaut.com

В результате инцидента погибли восемь невинных школьников и охранник. Дончич, у которого в этом районе проживают родственники, выразил свое сочувствие семьям и всему народу, пострадавшему от трагедии. Через свой фонд он ищет немедленные и долгосрочные способы оказать поддержку ученикам, учителям и семьям, пострадавшим в результате инцидента. Он также пообещал информировать общественность о подробностях происшествия по мере их появления.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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