МИД РФ резко высказалось о допуске спортсменов-трансгендеров на Олимпийские игры

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министерство иностранных дел (МИД) России подвергло резкой критике включение спортсменов-трансгендеров в спортивные соревнования, в том числе в Олимпийские игры.

По словам представителя МИД, которого цитирует "РИА Новости Спорт", подобные нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, поскольку в соревнованиях теперь могут участвовать мужчины, сменившие пол и имеющие явное физическое преимущество.

"О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?"

Иными словами, мы станем свидетелями неолиберальной трансформации мирового спорта и навязывания мировому сообществу "новой нормы" в спорте, которую, надо отметить, разделяют далеко не все.

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