Игроки "Партизана" и "Реала" подрались в конце матча Евролиги по баскетболу

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

В последние минуты матча регулярного чемпионата Евролиги между мадридским "Реалом" и белградским "Партизаном" примерно за полторы минуты до конца игры между игроками произошла потасовка.

Защитник "Партизана" Кевин Пантер завладел мячом и попытался пробиться к корзине, но был встречен жестким блоком со стороны Серхио Ллулла, защитника мадридского клуба. Столкновение переросло в потасовку между двумя игроками, а затем к борьбе присоединились обе команды, включая запасных со скамейки запасных.

На момент остановки игры "Партизан" вел со счетом 95:80.

Напомним, что первая игра серии плей-офф Евролиги закончилась победой "Партизана", и сербский клуб повел в серии 1-0.

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