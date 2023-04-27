Российский боксер Дмитрий Кудряшов нокаутировал американца Сэма Шумейкера

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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), российский боксер Дмитрий Кудряшов, одержал победу над американским бойцом Сэмом Шумейкером. Спортсмены встретились во Владикавказе во время боксерского вечера, организованного промоутерской компанией "Pravda". Кудряшов одержал победу в первом раунде, нокаутировав своего соперника.

Стоит отметить, что в своем последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года на "Арене ЦСКА", Кудряшов сразился с земляком Сосланом Асбаровым в рамках шоу Hardcore league. Кудряшов проиграл единогласным решением судей.

Ранее Шумейкер выступал в промоушене Bare Knuckle FC, где дрался голыми кулаками. До этого американец дрался в профессиональном боксе, одержав пять побед и потерпев одно поражение.

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СРУБИЛ НАПОВАЛ! Кудряшов vs Шьюмейкер: НОКАУТ