По мнению Балотелли, Мбаппе и Холанд — будущие Месси и Роналду

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Марио Балотелли, нападающий швейцарской команды "Сьон", недавно поделился своим мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе и нападающем "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде.

Согласно Mundo Deportivo, Балотелли сказал:

"Холанд и Мбаппе, если у них будет правильный менталитет, станут следующими Месси и Роналду на ближайшие десять лет. Мне также очень нравятся Леау и Осимхен. Для меня эти четыре игрока могут оставить след в истории футбола".

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, забив 34 гола и отдав девять результативных передач. Его контракт с "Пари Сен-Жермен" истекает в 2025 году.

Холанд принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях, забив 49 голов и отдав восемь голевых передач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЧТО ВЧЕРА СОТВОРИЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ ПРОТИВ АРСЕНАЛА! ХОЛАНД ПИШЕТ ИСТОРИЮ ФУТБОЛА / Доза Футбол