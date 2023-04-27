Марио Балотелли, нападающий швейцарской команды "Сьон", недавно поделился своим мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе и нападающем "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде.
Согласно Mundo Deportivo, Балотелли сказал:
"Холанд и Мбаппе, если у них будет правильный менталитет, станут следующими Месси и Роналду на ближайшие десять лет. Мне также очень нравятся Леау и Осимхен. Для меня эти четыре игрока могут оставить след в истории футбола".
В этом сезоне Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, забив 34 гола и отдав девять результативных передач. Его контракт с "Пари Сен-Жермен" истекает в 2025 году.
Холанд принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях, забив 49 голов и отдав восемь голевых передач.
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