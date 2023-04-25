"Ювентус" может остаться без еврокубков в следующем сезоне

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По информации La Gazetta dello Sport, УЕФА рассматривает возможность отстранения "Ювентуса" от участия в европейских соревнованиях в следующем сезоне из-за финансовых нарушений. В настоящее время организация расследует это дело и изучает судебные документы.

Если расследование не будет завершено к августу, УЕФА примет независимое решение относительно возможных санкций в отношении клуба.

Напомним, что в январе суд Федерации футбола Италии лишил "Ювентус" 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. В результате команда опустилась на 10-е место в таблице и рисковала пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.

На прошлой неделе стало известно, что спортивное руководство Италии отменило 15-очковое наказание для "Ювентуса" и назначило новое судебное расследование.

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