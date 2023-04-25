Претендент на титул WBA по боксу работает водителем в московском банке

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский боксер Александр Устинов, который ранее являлся претендентом на титул WBA, рассказал о своем решении завершить карьеру и начать работу водителем. В настоящее время он возит старшего вице-президента одного из московских банков.

Спортсмен отметил, что благодаря своей карьере он увидел много стран, завел много знакомств и остался доволен своими достижениями, хотя и все могло сложиться по-другому.

На профессиональном ринге Устинов одержал 36 побед, 27 из которых были нокаутами, потерпел 6 поражений и один бой закончился ничьей. В ноябре 2017 года Устинов проиграл Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский пояс WBA.

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