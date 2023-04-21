Килиан Мбаппе повторил рекорд Лиги 1

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 32-го тура чемпионата Франции против "Анже" (2:1). Этой игрой француз не только помог лидеру Лиги 1 приблизиться на шаг к титулу, но и достиг личного рекорда — теперь на его счету 214 результативных действий в чемпионате (157 голов и 57 результативных передач). По данным Opta, Мбаппе сравнялся с рекордом результативности в чемпионате Франции в 21 веке, который ранее принадлежал только Димитри Пайету.

Пайет дебютировал в высшей французской лиге в сезоне 2005/2006, играя за "Нант", "Сент-Этьен", "Лилль" и "Марсель". В общей сложности он провел 489 матчей в элитном дивизионе, забив 101 гол. В отличие от него, Мбаппе удалось побить этот рекорд всего за 210 матчей и восемь сезонов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В чем секрет КИЛИАНА МБАППЕ? Скандальная звезда ПСЖ и надежда сборной Франции @GOAL24