По словам Анчелотти, "Реал" — король Лиги чемпионов, и мы стремимся внести свой вклад, добавив еще один трофей в нашу коллекцию

В преддверии второго матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Челси" главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подчеркнул выдающийся рекорд своей команды в главном клубном турнире Европы:

"Мы в хорошей форме и мотивированы, как всегда. Нам предстоит важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, чтобы сыграть идеально. За 90 минут может произойти все, что угодно, но мы будем готовы сыграть как можно лучше.

Культура этого клуба ясна: мы всегда должны побеждать. Мы должны бороться до конца и отдавать все, что у нас есть. Если мы снова выйдем в полуфинал, это будет означать, что мы много работали. История говорит сама за себя: Реал Мадрид — король этого турнира, а мы — лишь маленькая часть этого клуба. Этот клуб доминирует в Лиге чемпионов, выиграв 14 трофеев, и мы тоже хотим внести свой вклад, одержав еще одну победу"