Кампуш и владельцы "ПСЖ" , которые хотят видеть тренером Зидана, на этой неделе обсудят будущее Гальте

По информации Foot Mercato, Луис Кампос, спортивный советник ПСЖ, на этой неделе посетит Доху, чтобы обсудить с владельцами клуба перспективы Кристофа Галтье.
Источники предполагают, что продолжение работы с нынешним главным тренером не входит в число приоритетов руководства "ПСЖ". Владельцы мечтают о назначении Зинедина Зидана, но это кажется практически невыполнимой задачей. Также популярна кандидатура Тьяго Мотты, бывшего полузащитника парижан, который сейчас возглавляет "Болонью".
Среди возможных вариантов упоминается и Жозе Моуриньо из "Ромы". Сообщается, что он хотел бы работать в "ПСЖ".
Под руководством Галтье парижане в настоящее время занимают первое место в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. Однако команда выбыла из Лиги чемпионов и Кубка Франции.
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