Выбираем специалиста по спортивной медицине: советы и рекомендации

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбрать правильного врача для лечения спортивных травм — сложная задача. Хороший специалист по спортивной медицине поможет поставить правильный диагноз и посоветовать лечение.

Специалист по спортивной медицине — это человек с медицинским образованием, который занимается медицинскими и терапевтическими аспектами участия в спорте и физической активности. Это может быть:

врач,

хирург,

другой специалист, который обычно работает с атлетами.

Чтобы найти такого специалиста, можно обратиться за рекомендациями к другим спортсменам, а также связаться с местными спортивными командами и организациями здравоохранения.

Если у вас есть медицинская страховка, то вы можете обратиться к вашему врачу-травматологу. Ваш семейный врач может не быть специалистом по спортивной медицине, но он может иметь все необходимые знания для лечения вашей травмы. Если у вас сложная травма, требующая хирургического вмешательства, или хроническое заболевание, такое как тендинит, вам, скорее всего, потребуется обратиться к специалисту.

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