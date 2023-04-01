Выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семёнова не жалуется на жизнь

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Уникальная латвийская баскетболистка Ульяна Семёнова отметила своё 71-летие. Многие люди старшего поколения называли её "Нашей Уленькой". На текущий момент спортсменке ампутировали ногу, она прикована к постели.

"У меня есть специальный протез, чтобы я могла стоять, а единственная возможность передвигаться — инвалидная коляска", — поделилась она с журналистами.

Латвийская баскетболистка не жалуется на жизнь. В настоящее время за ней ухаживает родственница. Семёнову навещают бывшие коллеги из Латвийского Олимпийского социального фонда.

Как сообщают argumenti.ru, женщина нуждается в операции на глазах, но она отказывается от неё.

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Семёнова Ульяна - легенда баскетбола Латвии