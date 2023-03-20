В Госдуме прокомментировали заявление Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018: "Он же бывший"

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы, председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с Pravda.Ru назвал "психическим высказыванием" слова экс-полузащитника Сборной РФ Андрея Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018 года.

Свищев считает, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис своими заявлениями просто пытается привлечь к себе внимание.

"Совершенно психическое высказывание. Он же бывший. А все бывшие становятся невостребованными", — объяснил депутат Госдумы, отметив, что некоторые спортсмены после завершения карьеры начинают злоупотреблять спиртными напитками и впадать в депрессию.

Свищев уверен, слова Канчельскис являются слухами, так как не подтверждены фактами.

"Я его лично помню как хорошего футболиста. Но такими высказываниями перечеркивает не только, я надеюсь, у меня, а любое позитивное мнение об этом человеке как о специалисте, так и о футболисте", — сказал председатель Комитета по физической культуре и спорту.

Ранее сообщалось, что российских теннисисток пожизненно отстранили за договорные матчи.

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