Депутат Госдумы, председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с Pravda.Ru назвал "психическим высказыванием" слова экс-полузащитника Сборной РФ Андрея Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018 года.
Свищев считает, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис своими заявлениями просто пытается привлечь к себе внимание.
"Совершенно психическое высказывание. Он же бывший. А все бывшие становятся невостребованными", — объяснил депутат Госдумы, отметив, что некоторые спортсмены после завершения карьеры начинают злоупотреблять спиртными напитками и впадать в депрессию.
Свищев уверен, слова Канчельскис являются слухами, так как не подтверждены фактами.
"Я его лично помню как хорошего футболиста. Но такими высказываниями перечеркивает не только, я надеюсь, у меня, а любое позитивное мнение об этом человеке как о специалисте, так и о футболисте", — сказал председатель Комитета по физической культуре и спорту.
Ранее сообщалось, что российских теннисисток пожизненно отстранили за договорные матчи.
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