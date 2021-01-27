Российских теннисисток пожизненно отстранили за договорные матчи

Tennis Integrity Agency, организация, которая ведёт борьбу за "чистоту" тенниса, вынесла решение о дисквалификации двух российских спортсменок за участие в договорных матчах.

София Дмитриева и Алия Мердеева были отстранены пожизненно. В двух матчах спортсменки выступали в парном разряде, ещё в четырёх выступала только Дмитриева.

Лучшая позиция Мердеевой в рейтинге WTA — 928-я. Дмитриева забиралась на 1191-ю строчку.