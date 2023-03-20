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Олимпийский совет Азии поможет россиянам и белорусам вернуться на Олимпиаду

1:27
Спорт

Российские и белорусские спортсмены могут вернуться на ближайшую Олимпиаду. И поможет им в этом Азия.

Олимпийский совет Азии поможет россиянам и белорусам вернуться на Олимпиаду

Олимпийский совет Азии (ОСА) прокладывает путь российским и белорусским спортсменам для участия в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Международный олимпийский комитет подвергается мощному давлению со стороны правительств 35 западных стран во главе с США, которые требуют исключить спортсменов из России и Белоруссии из-за СВО.

Однако в январе МОК заявил, что открыт к включению спортсменов из этих стран в Олимпийские игры в качестве нейтральных, рекомендовав Азию для прохождения  квалификационного пути и обхода запретов на участие в европейских региональных соревнованиях. И Олимпийский совет Азии уже предложил разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх в Китае в конце 2023 года. По данным этого регионального органа, 88 спортсменов согласились на это во время закрытого заседания в Бангкоке в субботу.

В заявлении ОСА говорится: форум согласен с тем, что спортсменов нельзя наказывать за действия своих правительств, у них должен быть доступ к международным соревнованиям, включая Азиатские игры, без какой-либо дискриминации, как подчеркивает Voice of Asia.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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