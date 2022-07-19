Теннисисты РФ Касаткина и Рублёв допустили смену спортивного гражданства

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина заявили, что не исключают смену спортивного гражданства из-за антироссийских санкций. По словам спортсменов, россиян всё чаще отстраняют от участия в мировых турнирах.

Как объяснил Рублёв, чтобы попасть на мировую спортивную арену, россиянам ничего не остаётся, как сменить паспорта.

"Если мы говорим о том, что надо было сделать, чтобы играть на Уимблдоне, то надо было поменять паспорт. Тогда участие было бы допустимо. Если предположить, что нас забанят на всех турнирах, а я буду хотеть дальше продолжать спортивную карьеру, то смена гражданства — один из выходов", — заявил Рублёв.

Касаткина подчеркнула, что российские спортсмены стали "отшельниками" и их уже отстранили от участия в ряде мировых турниров.

Отметим, что Рублёв занимает восьмую строчку в мировом рейтинге, Касаткина — на 12 месте.