Daily Independent: Россия предлагает провести международные соревнования с Китаем и Индией

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Россия предлагает проводить новые спортивные мероприятия вместе с Китаем и Индией. Это происходит на фоне исключения российских спортсменов из большинства международных соревнований.

15 марта Россия предложила новые мультиспортивные мероприятия для таких стран, как Китай и Индия, которые входят в группу под названием Шанхайская организации сотрудничества. Ранее российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в сентябре прошлого года уже поддержал такие состязания. Сейчас для России это особенно актуально, поскольку она исключена из многих соревнований в олимпийских видах спорта после начала СВО, как пишет Daily Independent.

Министр спорта Олег Матыцин предложил провести так называемые Игры ШОС в России на встрече в Индии со спортивными чиновниками других стран этой региональной группы. Москва и Пекин создали Шанхайскую организацию сотрудничества из восьми стран, в которую также входят Индия, Пакистан и четыре бывших советских республики Центральной Азии, в качестве противовеса США. Группа регулярно проводила встречи на высшем уровне и устраивала военные учения.

В заявлении Матыцина не содержалось подробностей о том, когда могут состояться соревнования, насколько масштабными они будут и претендуют ли они на роль конкурентов Олимпийских игр. В других региональных мультиспортивных мероприятиях Россия уже участвует, но в относительно скромных масштабах. К примеру, она провела первые Игры СНГ в 2021, но эти соревнования остались в тени Олимпийских игр в Токио, которые состоялись на несколько недель ранее. Проходят также российско-китайские юношеские игры, их участников может стать больше за счёт включения других стран ШОС.

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