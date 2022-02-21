Фигуристка Щербакова рассказала, с какими сложностями столкнулась на ОИ-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Больше всего спортсменку тревожило ожидание. Она поделилась, что команда из РФ приехала в Китай за две недели до начала личных выступлений. Кроме того, по словам спортсменки, тренировки в Пекине значительно отличались от привычных занятий в Москве.

Как подчеркнула Щербакова, перед выступлениями нужно было набрать хорошую форму. Для этого следовало много времени проводить на льду.

"В эмоциональном плане тоже было сложно. Мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает, помогает мне выдать максимум", — сказала фигуристка в интервью журналистам из Олимпийского комитета России.

Спортсменка переживала, что может быстро растратить свою энергию на тренировках.

Щербакова призналась: после победы по итогам произвольной программы у неё не осталось никаких мыслей и чувств.

"Как будто закончились все эмоции", — пояснила олимпийская чемпионка.

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