EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Фигуристка Щербакова рассказала, с какими сложностями столкнулась на ОИ-2022

Спорт

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Фигуристка Щербакова рассказала, с какими сложностями столкнулась на ОИ-2022

Больше всего спортсменку тревожило ожидание. Она поделилась, что команда из РФ приехала в Китай за две недели до начала личных выступлений. Кроме того, по словам спортсменки, тренировки в Пекине значительно отличались от привычных занятий в Москве.

Как подчеркнула Щербакова, перед выступлениями нужно было набрать хорошую форму. Для этого следовало много времени проводить на льду.

"В эмоциональном плане тоже было сложно. Мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает, помогает мне выдать максимум", — сказала фигуристка в интервью журналистам из Олимпийского комитета России.

Спортсменка переживала, что может быстро растратить свою энергию на тренировках.

Щербакова призналась: после победы по итогам произвольной программы у неё не осталось никаких мыслей и чувств.

"Как будто закончились все эмоции", — пояснила олимпийская чемпионка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пекин-2022 | Анна Щербакова. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Юлия Миленина
Темы анна щербакова фигурное катание
Новости
Пензенская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса
WSJ выяснила, почему разведслужбы США "плохо работают"
Червиченко про успех лыжников РФ в Пекине: дали по зубам норвежским астматикам
Фигуристка Щербакова рассказала, с какими сложностями столкнулась на ОИ-2022
Волочкова отправилась в мужской монастырь с новым спутником: "Как же красиво!"
Генерал Бужинский оценил возможность создания Украиной ядерного оружия
США пригрозили запретом на международные транзакции банков РФ из-за Украины
Польша готовится к войне Украины с Россией
Bloomberg: В случае вторжения целью России может быть не только Киев
В парламенте Крыма заявили, что полуостров не нуждается в признании США
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Любовь Степушова Ультиматум Зеленского: есть ли у Украины ядерное оружие Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Последние материалы
Волочкова отправилась в мужской монастырь с новым спутником: "Как же красиво!"
Генерал Бужинский оценил возможность создания Украиной ядерного оружия
США пригрозили запретом на международные транзакции банков РФ из-за Украины
Польша готовится к войне Украины с Россией
Bloomberg: В случае вторжения целью России может быть не только Киев
В парламенте Крыма заявили, что полуостров не нуждается в признании США
Учёные выяснили, сколько кофе нужно выпивать ежедневно для продления жизни
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
В Израиле заявили, что переговоры с Путиным ведут западные "политики-идиоты"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников