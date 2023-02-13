Экс-президент "Барселоны» подозревается в подкупе журналистов

По сообщениям Cadena SER экс-президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подозревается в подкупе ряда журналистов, которые писали о нем положительные отзывы и негативные - о его конкурентах.

Источник сообщает, что бывший президент "Барселоны" перечислял денежные средства многим изданиям, среди которых были замечены RAC1, El Periodico, La Vanguardia, Sport и другие.

На смартфонах и других электронных устройствах, принадлежащих журналистам, были найдены доказательства того, что они защищают интересы Хосепа Бартомеу и критикуют его конкурентов. Экс-президенту "Барселоны" не угодили Жоана Лапорту и Виктора Фонта.

Напомним, что 1 марта 2021 года Хосеп Бартомеу был арестован полицией за финансовые и юридические нарушения в деятельности "Барселоны".