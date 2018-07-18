Лютый тренер Украины: все матчи договорные, я уезжаю

Экс-футболист "Днепра" и сборной СССР Владимир Лютый заявил о намерении отказаться от украинского гражданства.
Напомним, Лютый уже перебрался в Германию, где начал работать в структуре клуба "Ганза". По его словм, пока он не отказался от украинского паспорта, но эта ситуация будет решаться в ближайшее время.
Лютый отметил, что во многом его решение связано с беспределом украинской власти. "Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", - заявил тренер. "Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. Там люди просто существуют. Я испытал это на собственной шкуре".
Стоит добавить, что в "Ганзе" Лютому доверили тренировать одну из юношеских команд клуба.22 мая Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в ходе операции, длившейся больше одного года, были выявлены 35 футбольных клубов Украины, причастных к договорным матчам.
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