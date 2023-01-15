Лыжник пожаловался, что у него отобрали медаль со словами "извини, ты лошара"

Лыжник Алексей Шемякин пожаловался на то, что у него отобрали бронзовую медаль после соревнований на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Он также пожаловался на отношение главы федерации Елены Вяльбе к спортсменам из регионов. Сам Шемякин представляет Архангельскую и Вологодскую области.

Шемякин стал четвёртым в индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла в минувшую пятницу. Первоначально, согласно данным на табло, он делил третье место со спортсменом из Коми Ильёй Порошкиным. И комментаторы объявили по стадиону о двух бронзовых медалях. Но перед награждением выяснилось, что Шемякин проиграл 0,1 секунды.

"Да, было эмоционально. Когда ты идёшь на награждение третьим, а тут ты узнаёшь, что ты четвёртый, и тебе просто говорят: "Иди отсюда"", — рассказал Алексей Шемякин "Спорт-Экспрессу".

"И когда тебе ещё Вяльбе на награждении такая говорит — ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют", — продолжил он своё повествование.

Заявление Алексея Шемякина прокомментировала Елена Вяльбе, которая заявила, что прекрасно понимает спортсмена.

Она объяснила, что объявление о занятом им третьем месте было предварительным, а не официальным результатом. А как раз по официальному результату он отстал от соперника на десятые доли секунды.

Победителем же гонки на 15 километров стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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