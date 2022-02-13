Ответ завистникам: сборная России в лыжах сделала дубль в эстафетах

Мужская сборная России по лыжам впервые за 42 года стала обладателем золотых медалей в эстафете на Олимпийских играх.

На Олимпиаде в Пекине в составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Серебро завоевала сборная Норвегии, отстав от россиян на 1 минуту и 7 секунд. Бронзовые медали получит французская сборная, проиграв нам 1 минуту и 16 секунд.

Последний раз наша команда выигрывала эстафету на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плесиде. Тогда золото завоевали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Таким образом и женская и мужская команды сборной России победили в эстафетах, оформив символический "дубль".