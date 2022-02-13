Мужская сборная России по лыжам впервые за 42 года стала обладателем золотых медалей в эстафете на Олимпийских играх.
На Олимпиаде в Пекине в составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Серебро завоевала сборная Норвегии, отстав от россиян на 1 минуту и 7 секунд. Бронзовые медали получит французская сборная, проиграв нам 1 минуту и 16 секунд.
Последний раз наша команда выигрывала эстафету на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плесиде. Тогда золото завоевали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.
Таким образом и женская и мужская команды сборной России победили в эстафетах, оформив символический "дубль".
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