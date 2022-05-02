УЕФА запретил проводить чемпионат Европы в России

В исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не готовы принять заявку от Российского футбольного союза на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 года в стране. Информация об этом появилась на официальном сайте комитета.

Помимо этого, в УЕФА сообщили, что футбольные клубы России не допускаются до игр еврокубков в предстоящем сезоне.

Ранее также стало известно, что российские сборные и клубы не смогут выступать на международных соревнованиях ФИФА.

Данное решение было принято на фоне происходящего на Украине. При этом в ФИФА выразили надежду, что конфликт России и Украине удастся урегулировать.