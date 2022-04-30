Команды из России отстранят от футбольных турниров и на следующий сезон

Сборная России по футболу, а также российские клубы будут отстранены от участия в европейских турнирах и в сезоне 2022-2023 годов. При этом Российский футбольный союз не будет исключён из УЕФА.

«Рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления. Это значит, что клубы не смогут принять участие в еврокубках в следующем сезоне, все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», – передаёт «Чемпионат» слова своего собеседника из европейской спортивной организации.

По данным издания, соответствующее решение о вопросе участия российских команд в соревнованиях будет принято на следующей неделе. При этом УЕФА не намерена исключать из своего состава РФС, добавил источник.

В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров из-за спецоперации на Украине.