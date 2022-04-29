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Автор Ольга Лазарева

Более трёх тысяч любителей бега примут участие в ROSA RUN

Спорт

Самый популярный в России фестиваль бега пройдет на "Роза Хутор" уже в седьмой раз.

Более трёх тысяч любителей бега примут участие в ROSA RUN

Сегодня, 29 апреля, на курорте "Роза Хутор" стартовал очередной летний сезон. Его откроет самый популярный в России фестиваль бега ROSA RUN, который состоится в первые дни мая. Как ожидают организаторы, для участия в мероприятии на курорт приедут более трех тысяч спортсменов. В преддверии соревнований, 30 апреля, на "Роза Хутор" пройдут авторские лекции известных российских атлетов. Двенадцатикратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов расскажет о специфике бега в горной местности. Антон Ререкин, победитель сложнейших трейлов, поделится опытом участия в таких соревнованиях.

В этом году тематика фестиваля ROSA RUN - "Музыка нас связала". Беговые дистанции соревнования будут проходить под разные музыкальные стили.

1 мая состоится забег на вершину горы Роза Пик — ROSA PEAK. Длина маршрута 7 км со стартом на Розе Плато и набором высоты более 1000 метров. Участников ждет музыкальное сопровождение на протяжении всей трассы с лучшими рок-хитами.

Второй день фестиваля будет посвящен тимбилдингу на бегу — ROSA QUEST. Командам предстоит выполнять задания на дистанции в 10 км под хиты 60-х, 80-х и 2000-х.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля — ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав свое самое заветное желание.

В четвертый день фестиваля традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL на 26. Электронная музыка и подборка миксов известных диджеев помогут участникам в преодолении дистанций. Конкурсы, караоке, барный квиз и другие активности ждут гостей в вечерней программе каждого дня.

Мероприятие проводится при поддержке горного курорта "Роза Хутор". Для участия в фестивале и получения специального пакетного предложения еще можно зарегистрироваться на rosarun.ru.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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