Российский автогонщик Артем Северюхин заявил, что люди напрасно увидели в его жесте нацистское приветствие.
"Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так", — опубликовала извинения автогонщика пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова в своем Telegram-канале.
10 апреля Северюхин присутствовал на церемонии награждения чемпионата Европы по автогонкам. Когда он стоял на пьедестале, он дважды ударил себя кулаком правой руки в грудь и вытянул не до конца выпрямленную руку вперед раскрытой ладонью вниз.
Мать автогонщика позднее заявила, что мальчик просто "посылал сердечки родным и друзьям".
Российская автомобильная федерация отказалась комментировать поступок Северюхина, так как тот выступал на чемпионате Европы с итальянской лицензией и разбираться с ним должна была Итальянская автомобильная федерация.
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