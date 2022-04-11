Российский автогонщик объяснил свой проукраинский жест

Российский автогонщик Артем Северюхин заявил, что люди напрасно увидели в его жесте нацистское приветствие.

"Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так", — опубликовала извинения автогонщика пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова в своем Telegram-канале.

10 апреля Северюхин присутствовал на церемонии награждения чемпионата Европы по автогонкам. Когда он стоял на пьедестале, он дважды ударил себя кулаком правой руки в грудь и вытянул не до конца выпрямленную руку вперед раскрытой ладонью вниз.

Мать автогонщика позднее заявила, что мальчик просто "посылал сердечки родным и друзьям".

Российская автомобильная федерация отказалась комментировать поступок Северюхина, так как тот выступал на чемпионате Европы с итальянской лицензией и разбираться с ним должна была Итальянская автомобильная федерация.