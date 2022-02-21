Камила Валиева поблагодарила всех, кто о ней молился

В первом после Олимпиады-2022 посте в Instagram занявшая четвёртое место российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих наставников:

Этери Тутберидзе ,

, Сергея Дудакова ,

, Даниила Глейхенгауза.

"Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни", — написала Олимпийская чемпионка.

Спустя полчаса Камила обратилась со словами признательности к своим многочисленным болельщикам, команде, семье и друзьям — всем, кто поддержал спортсменку в непростой ситуации. Камила благодарна всем, кто: "писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня".

"Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас", — пообещала фигуристка.

Обращение Камилы к болельщикам за 2 часа собрало 13000 комментариев на разных языках мира. Всего же на аккаунт российской фигуристки подписано 1,1 млн. человек.

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