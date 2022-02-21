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Автор Дмитрий Плотников

Владимир Путин поддержал Камилу Валиеву после скандала с допингом

Спорт

Прославленный хоккеист, дважды завоевавший олимпийское золото, Вячеслав Фетисов лично встречал Камилу Валиеву в аэропорту после прилета из Пекина. Он передал фигуристке слова поддержки российского президента, а после встречи рассказал, что спортсменка не намерена покидать большой спорт.

Владимир Путин поддержал Камилу Валиеву после скандала с допингом

Накануне 15-летняя Камила Валиева вернулась в Москву с Олимпийских игр-2022. После её великолепного выступления в Пекине разгорелся допинговый скандал: проба девушки содержала следы запрещённого препарата. Раздутая шумиха сильно повлияла на моральное состояние фигуристки, пишет StarHit.

Вячеслав Фетисов рассказал, что ему удалось пообщаться со спортсменкой до выхода в терминал. Он попытался унять тревогу Валеевой и заверил ее во всеобщей любви. Хоккеист рассказал девушке, что свою поддержку ей выразил лично Владимир Путин. «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», - заявил Фетисов.

Трёхлетний промежуток между Олимпиадами полетит достаточно быстро, а значит фигуристке предстоит опровергнуть стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду. Что касается дальнейшего расписания самой Камилы, у неё запланирован короткий отдых, а затем последуют новые тренировки.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Дмитрий Плотников
Темы владимир путин вячеслав фетисов
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