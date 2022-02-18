Тарасова оценила критику тренеров Валиевой от МОК: "Пусть на себя посмотрят"

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова прокомментировала заявление руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Его потрясло "холодное" отношение тренеров к российской фигуристке, участнице допинг-скандала Камиле Валиевой, которая заняла в личном турнире на Олимпиаде в Пекине четвёртое место.

"Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов", — сказала Тарасова, слова которой приводит Sport24.

Ранее Бах раскритиковал поведение наставников Валиевой. По мнению главы МОК, тренеры должны были поддержать фигуристку, а не критиковать её прокат с ошибками, демонстрировать "жест разъединения".

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