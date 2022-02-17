Тарасова прокомментировала выступление Валиевой: "Очень жаль… Нет слов"

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова отреагировала на выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в произвольной программе на Играх в Пекине.

"Очень жаль… Нет слов. Её (Валиеву. — Прим. ред.) били, били и убили", — заявила Тарасова, слова которой цитирует "Спорт-Экспресс".

Также она оценила прокат Трусовой. Как подчеркнула Тарасова, российская спортсменка выступила "грандиозно".

Ранее 15-летняя Валиева, которая стала участницей допинг-скандала, набрала 224,09 балла в турнире одиночниц и получила четвёртое место. Золото досталось Анне Щербаковой, серебро — Трусовой. Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото.

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