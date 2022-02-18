Президенту МОК не понравилось отношение тренеров к Валиевой: "Это меня потрясло"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах остался недоволен поведением тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой после её выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

По его словам, тренерский штаб проявил холодное отношение к спортсменке, оказавшейся в центре допинг-скандала. Он считает, что в четверг, 17 февраля, взрослые неправильно отреагировали на неудачное выступление Камилы, передаёт РИА Новости.

"Тренеры холодно её встретили, не создали комфорт. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения", — сказал Бах.

Глава МОК убеждён: Валиеву нужно было поддержать после того, как она покинула лёд, а не указывать ей на ошибки. Он выразил надежду, что фигуристка сможет справиться со стрессом, который навалился на неё во время ОИ-2022.

Валиева заняла четвёртое место по итогам личного турнира, набрав 224,09 балла.

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