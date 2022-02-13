Конькобежка Голикова принесла сборной РФ бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в забеге на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Золотая медаль досталась американке Эрин Джексон (37,04 секунды). Второй на финиш пришла японка Михо Такаги, уступив американке всего 0,08 секунды. Голикова отстала от победительницы на 0,17 секунды.

Бронзовая медаль, завоёванная Голиковой, стала для сборной России 17-ой наградой на Олимпийских играх в Пекине.

В этот же день российский биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром Олимпиады-2022 по биатлону в гонке преследования.

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