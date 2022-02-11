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Автор Дмитрий Плотников

Экс-россиянка Стремоус опередила трёх биатлонисток РФ на Олимпиаде

Спорт

На Олимпиаде в Пекине закончился женский биатлонный спринт. Золото завоевала биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю-Рёйселанд.

Экс-россиянка Стремоус опередила трёх биатлонисток РФ на Олимпиаде

На дистанцию у неё ушло 20 минут и 44 секунды, а промахов норвежка не допустила. Серебряную награду получила Эльвира Эберг из сборной Швеции. Он тоже была точна, однако отстала от лидера на 30,9 сек. Тройку замкнула итальянка Доротея Вирер. Точно отстреляв, она бежала медленнее и отстала от Олсбю-Рёйселанд на 37,2 секунды.

Не порадовали россиянки. Лучшей была Кристина Резцова. При двух промахах она отстала на 1 минуте 5 секунд и заняла 6-е место. В ТОП-20 вошли Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. А вот Светлана Миронова стала вообще 46-й!

Кстати, бывшая россиянка Алина Стремоус, выступающая сейчас за сборную Молдовы, опередила и Ульяну, и Ирину, и Светлану, заняв 10-е место.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Спринт. Женщины:

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0 промахов);
2. Эльвира Эберг (Швеция) + 30,9 (0);
3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0);
6. Кристина Резцова (Россия) + 1:05,0 (2);
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1:27,5 (2);
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1:39,4 (1).

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова
Темы биатлон кристина резцова
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